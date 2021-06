Norge og Storbritannia enige om frihandelsavtale

Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia ble presentert av regjeringen på en pressekonferanse fredag klokka 13.

Avtalen skjermer grasbasert jordbruk. Det gis ingen tollfrie kvoter for storfe eller sau, men det er gitt kvoter på 100 tonn svinekjøtt og 100 tonn skinke. I tillegg er det gitt 50 tonn ribbe for desember måned når det vanligvis er import. Det er gitt 120 tonn pølser og 158 tonn fjørfekjøtt.

Det er gitt mindre kvoter på egg, jordbær, såfrø, epler (utenfor norsk sesong), isbergsalat (til industri), potet- og potetprodukter og planter.

Storbritannia fikk ved inngåelse av den midlertidige handelsavtalen med Norge en ostekvote på 299 tonn, mot en tilsvarende reduksjon i EUs ostekvote. Denne kvoten blir videreført i den permanente avtalen.

Ved omlegging til prosenttoll for faste oster fra 1. januar 2013 ble det besluttet at 14 EU-oster, skulle unntas fra omleggingen til prosenttoll og fortsette med kronetoll. Avtalen med Storbritannia innebærer at fire britiske oster med geografisk opprinnelsesmerking tilføyes lista over faste oster med kronetoll.

Tidligere i dag skrev Bondebladet at Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass i allerede oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har lenge stått i veien for enighet. I slutten av forrige uke kunne Nybø likevel melde at forhandlingene var «helt i sluttfasen».

Bollestad: - klart å ivareta kua, sauen og geita

– I denne viktige frihandelsavtalen for Norge har vi klart å ivareta distriktsjordbruket og de grasbaserte produksjonene, - kua, sauen og geita, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad i en pressemelding.

– Til tross for offensive krav fra britisk side er det ikke gitt nye kvoter for import av sensitive norske jordbruksvarer som storfekjøtt, sau/lam og meierivarer. Dette er produksjoner som er avgjørende for å nå regjeringens mål om et landbruk over hele landet. Dette er produksjoner som ikke bare skaffer viktige arbeidsplasser i landbruket, men også bidrar til sysselsetting i matindustrien og andre virksomheter som er avhengig av sektoren, sier Bollestad.

