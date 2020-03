– Kan bli krevende om det blir langvarig

Det er kjøtt og pølse i butikkene, både nord og sør i landet.

Konserndirektør Ellen Flø Skagen i Nortura forteller at fabrikkene melder at de ansatte har sterk stå på vilje og en følelse av å være viktige.

– De er prioriterte samfunnsgrupper nå. Vi finner løsninger som gjør at folk kan komme på jobb selv om barna er hjemme fra skole. Det går faktisk bra, enn så lenge. Vi er våkne for at det kan endre seg. Men akkurat nå puster vi rolig. Er det mange som blir sjuke, eller dette blir langvarig, kan det bli krevende, men foreløpig holder vi hjula i gang og leverer, så butikkene har godt med norske kjøttvarer å selge, sier Flø Skagen.

Tåler mer

To ganger daglig møtes en beredskapsgruppe på rundt 25 personer i Nortura, som oppdaterer hverandre.

– Vi har lang erfaring med krisearbeid i Nortura, med både matsikkerhet og dyrehelse, så vi har en meget erfaren og effektiv beredskapsgruppe, sier Flø Skagen.

Hun kjenner ikke til at noen i Nortura har fått korona, men da Bondebladet snakker med henne, er nærmere 200 medarbeidere i karantene, opplyser hun.

– Det er veldig håndterbart. Vi skal tåle mer enn det, også, sier Flø Skagen.

– Vi har tett kontakt med myndighetene for å holde hjula i gang. Det er barnepass som har vært det mest kritiske, men de enkelte kommunene har funnet gode løsninger. Vi er en samfunnskritisk bedrift, og hvis de som jobber i Nortura har en partner som ikke jobber i en samfunnskritisk bedrift, går den Nortura-ansatte foran, for å kunne bidra. Det løser seg. Folk er pragmatiske, sier hun.

Økt risiko for mangel

– Hva blir problemene dersom situasjonen varer lenge?

– Risikoen vil selvsagt øke for at det blir mangel på ting. Vi er avhengige av flere enn oss. Om mange havner i karantene samtidig, eller blir sjuke, er det også en utfordring. Fokus nå er på å unngå at folk blir sjuke eller havner i karantene. De ansatte vet at de har en veldig viktig oppgave nå, og må gjøre alt – også privat – for å holde seg friske.

Vant til smitteregler

Inntransporten av dyr har gått som normalt, forteller hun.

– Foreløpig melder medlemsavdelingen vår om at inntransporten går som normalt. Slakting er høyt prioritert, og foreløpig er det ingen røde flagg der. Våre bønder er vant til å forholde seg til strenge smitteregler, og det nyter vi godt av nå, sier Flø Skagen.

Annonse

Også produksjonen fungerer, melder hun.

– Det viktigste vi gjør, er å sikre at smittevernet på fabrikkene er i høysetet. Vi har forsterket hygienekontroll, opprettet en korona-telefon for ledere, styrer bemanning dit det trengs mest, flytter bord fra hverandre i kantina, skjerper rutiner og ligger i forkant, sier Flø Skagen.

Prioriterer store varegrupper

– Har dere en plan om flere skulle bli sjuke eller havne i karantene?

– Vi er våkne for at vi kan bli nødt til å prioritere de store varegruppene, om det blir mange sjuke eller dette blir langvarig. Da må vi kanskje snevre inn produktspekteret, og produsere de varene som er de viktigste for kundene våre. Men foreløpig går det stort sett etter planen.

– Hvilke produkter er det?

– Pølser, kjøttdeig, pålegg, hverdagsmaten som vi vet det går mye av, og som kundene skal finne i hyllene.

IT en flaskehals

– Hva er det som kan bli flaskehalsene framover?

– Flaskehalsen er medarbeiderne våre, og ting vi trenger å få levert fra andre leverandører enn våre egne, som it-support, utstyr, og teknologiske ting som vi er avhengige av at andre reparerer, gjerne fra utlandet. Det har vi ikke opplevd som noe problem ennå, legger hun til.

Dreining i varehandelen

Flø Skagen har ikke full oversikt over hvordan de totale leveransene og salget er nå, sammenlignet med til vanlig.

– Dagligvarehandelen øker nå, mens horeca-markedet bremser veldig opp. Vi ser en dreining fra horeca til dagligvare og netthandel. Dette skjer parallelt med at harryhandel er omtrent fraværende nå. Folk blir hjemme i stedet for å reise ut av landet eller gå ut og spise, beskriver hun.

– Kan du garantere at folk vil få tak i Nortura-varer, også framover?

– Slik det ser ut nå, er vi ikke bekymra for det. Da må det skje noe uforutsett. At alle varene våre skal være tilgjengelige til enhver tid, er noe annet. Men at det ikke skal være mulig å få tak i kjøttmat fra Nortura, er vi ikke bekymret for. Men vi må kanskje dreie miksen og prioritere, sier Ellen Flø Skagen.