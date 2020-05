Kan bli god plass i lakseelvene

Innreiseforbudet for turister gjelder i utgangspunktet fram til 20. august.

Åpningen av fiskesesongen etter villaks er 1. juni, men noen elver åpnet allerede 15.mai.

I Drammenselva, Numedalslågen og Bjøra, sideelv til Namsen, er de første laksene allerede dratt på land, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

Hardt rammet av koronakrisa

I år blir det dessverre uten tusenvis av ihuga sportsfiskere fra utlandet – i det minste i starten. Innreiseforbudet for turister gjelder i utgangspunktet fram til 20.august.

Som så mange andre bransjer, vil lakseturismen også bli hardt rammet av koronasituasjonen. Til vanlig medfører de tre hektiske laksefiskemånedene juni, juli og august, en omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner.

Hva som blir fasit i år, er uvisst.

Det er likevel et lite håp om at ting kan endre seg. Regjeringen har signalisert at det kan komme nye regler for fritidsreisende fra Norden 15. juni. Det er håp i hengende snøre, som det heter i lakseelva.

Har flyttet kunder til 2021

De fleste fisketilbyderne har nå likevel flyttet sine utenlandske kunder over til 2021, så i år blir det god plass i elva for alle som ønsker å prøve laksefiske.

I likhet med regjeringen oppfordrer organisasjonen Norske Lakseelver folk til å holde seg i Norge i sommer.

– Slik det er nå, håper vi at mange tar med seg familien eller vennegjengen på fisketur til ei lakseelv og prøver lykken. Laksefiske er utrolig spennende, og skulle du få en storlaks på kroken, kommer du nok tilbake neste år, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Gode tilbud på nett

For å gjøre det lettere for både erfarne og nye laksefiskere å finne fram til gode tilbud, har Norske Lakseelver satt opp en oversikt på www.lakseelver.no.

– Laksefiske passer for alle, og tilbudet spenner fra det enkle og rimelige til pakkeløsninger med overnatting, guiding og matservering. På nettsidene ligger det også mange gode fisketips for nybegynnere, oppfordrer Evensen.