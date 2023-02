Ka e det so skjer?

Rita, Tonje og Ronja Aakre arbeidde på gard i oppveksten. Dei kjenner fleire som driv gard og har kjensler for gardslivet. Dette gav inspirasjon til teksten som dei laga saman.

Jentene vart inspirert av ein TV-serie der ein viste korleis ein kan lage låtar av nærmast alle tema. Mogleg utbygging av bustadfelt på Fremre Mo i Ørsta, gjorde at dei hadde temaet til ein song klart, skriv Ørsta Bondelag i ei pressemelding.

Systrene laga tekst og melodi som dei spelte inn som ein a capella låt med eigne beatlydar, i tillegg til song. Dei la ut låten på sosiale medium før jul i 2022. Ørsta Bondelag snappa opp låten og bestemte seg for å få låten spelt inn i studio.

Innspeling av låten

I ein støttegruppe til Ørsta Bondelag var Ole Jørgen Ose med. Ose tok på seg ansvaret med å få spelt inn låten i studio. Han fekk med systrene og fleire sponsorar på å spele inn låten, og starta opp arbeidet.

Audiofarm studio i Ørsta fekk oppdraget. Dei fekk med seg produsent Anders Boska og Svein Erik Åmås på mastring.

Det var mykje arbeid med å spele inn låten, blant anna enkelte a capella lydeffektar frå Rita. I tillegg fekk Ose spelt inn ein del lydar frå gardsarbeid, mellom anna sliping av verktøy, skraping av metall mot metall, kjetting- og traktorlydar, skriv lokallaget.

I tillegg er det med koring og utdrag frå markeringar om jordvern.

Tilgjengeleg på Spotify

Låten er tilgjengeleg på Spotify og andre strømmetjenester frå og med i dag.

Janne Moe har laga video til låten. Ho har samla saman mange videoklipp frå gardslivet, markeringar om jordvern, klipp frå innspeling i studio og anna.

Melding til politikarar

– I blant kjempar bønder for å ta vare på sine landområder som kan bli truga med omregulering til vegar, bustadfelt og anna. Jordvernarbeidet står sentralt i arbeidet til Ørsta Bondelag. Vi vonar at mange kan få interesse av låten og vil høyre på han. Vi håper mange blir med og deler låten, og at den også vil bli høyrt av politikarar og dei som arbeider med jordvern i kommunane, seier leiar i Ørsta Bondelag, Lars Olav Vanberg.

I teksten blir ikkje Ørsta Kommune eller Fremre Mo nemnt. Låten kan med dette vere like aktuell over heile landet der bønder vil drive vidare, men er truga av utbygging av bustadfelt eller anna, meiner lokallaget.

– Vi gler oss til å få gitt ut låten og håper den skapar debatt og interesse blant lyttarane. Det er no òg ein fin melodi ein kan nynne og synge til, seier Vanberg.

Lokallaget er stolte av å ha bidratt i arbeidet.

– Rappelåten set fokus på det viktige arbeidet med å ta vare på dei gardsbruka vi har igjen i landet vårt. Mange har glede av norsk mat, at beiteområde sørger for å halde kulturlandskapet opent og at ein kan ha besøksgarder og anna tilknytt aktivitet. Matproduksjon kan bli svært viktig i åra framover, då det ser ut til å bli mangel på mat, også i Europa, seier leiaren i lokallaget.