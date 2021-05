Jubler over reduksjon i bruken av palmeoljediesel

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at det nesten er slutt på bruken av biodrivstoff laget av palmeolje på norske veier.

– Nå ser det endelig ut til at vi er kvitt palmeoljeproblemet i norsk veitrafikk. Den kraftige reduksjonen i bruken av palmeoljediesel viser at det nytter å jobbe for endring, og dette er en gledens dag, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

I 2020 ble 2 millioner liter palmeoljediesel brukt i norsk veitrafikk. Dette er en nedgang på over 98 prosent, fra 118 millioner liter i 2019. Bruken var aller høyest i 2017, da 317 millioner liter palmeoljediesel ble brukt.

Bruken av soyabasert diesel var også lav, ned fra 3 prosent i 2019 til 1,7 prosent i 2020.

Annonse

– Biodrivstoff i veitrafikk har de siste årene vært et av Norges mest betydelige bidrag til regnskogsødeleggelse. Nå som det problemet kan være løst, er det viktig å sikre at bruken av palmeolje og soya strupes også i markedene for anleggsdiesel, skipsfart og fyringsolje, sier Ranum.

Bruk av palmeolje som biodrivstoff fører til mer avskoging og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel. I tillegg er soya et råstoff som i økende grad brukes til biodrivstoff. Økt etterspørsel etter soya fører til omfattende avskoging i Sør-Amerika.

Norge er ikke alene om å jobbe mot bruk av biodrivstoff som ødelegger regnskog. I EU og flere EU-land pågår det prosesser for å begrense bruken av biodrivstoff, skriver Regnskogsfondet.

Nylig foreslo også den svenske regjeringen å sette stopper for bruken av palmeoljediesel i Sverige, og tilsvarende regelendringer er kommet på plass i blant annet Frankrike og Belgia.