Jordleieprisene går tilbake

Landbruksdirektoratet har nå publisert årets jordleieundersøkelse. Den viser at prisene har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er også høyere i år enn i fjor, noe som skal gi et mer presist resultat. Landbruksdirektoratet skriver at endringene fra forrige sesong imidlertid er påvirket av endringer i datamaterialet.

Prisnedgangen er størst for potetdyrking, men dette må ses i sammenheng med at prisnivået i 2020 var uvanlig høyt. Jordleie til grønnsak- og bærproduksjon har også falt, og nedgangen er knyttet til enkelte kommuner på Østlandet. Generelt er resultatene sensitive for endringer i de kommunene hvor det er mye leid jordbruksareal.

Tabellen viser årets jordleiepriser for ulike utleieformål samt endring fra i fjor. Mens det fra 2019 til 2020 var en blanding av prisoppgang og -nedgang for ulike utleieformål, viser årets undersøkelse at jordleieprisene for alle utleieformål har gått ned på landsbasis fra 2020 til 2021. Kilde: landbruksdirektoratet.no