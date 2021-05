Jordbruksoppgjøret lagt fram for Stortinget – ingen vesentlige endringer

Fredag la regjeringen fram sitt forslag om jordbruksstøtte til Stortinget. Forslaget er praktisk talt det samme som tilbudet staten ga til bøndene.

Dermed ligger det an til at bøndene får en ramme på rundt 962 millioner kroner i økt pris for råvarer og økte overføringer fra staten, heter det i regjeringens proposisjon til Stortinget.

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lå på over 2 milliarder kroner. Sistnevnte brøt forhandlingene med staten allerede 6. mai. I dagene etterpå var det store demonstrasjoner fra norske bønder, blant annet et stort traktoropptog foran Stortinget.

Årets jordbruksoppgjør avgjøres av Stortinget fordi partene ikke greide å bli enige innen fristen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har ikke flertall i Stortinget, men pleier å søke støtte hos Fremskrittspartiet. Partiet har gjentatte ganger oppfordret bøndene til å gå i dialog med staten, og mener statens tilbud til bøndene er godt.

– Nå skal vi sette oss inn i forslaget fra regjeringen. Det som er viktig for oss er innretningen på jordbrukspolitikken, sier næringspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad i Frp til NTB.

Fremskrittspartiet hadde landbruksministerposten fra 2013 til 2020. Partiet legger ikke skjul på at de ønsker store endringer i hvordan landbruket får inntektene sine.

– Vi mener det norske landbruket i større grad må tilpasse seg markedet og øke inntektene sine i markedet, fremfor å være avhengig av en årlig avtale med staten, sier Bjørnstad.

