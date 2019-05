Jordbruksoppgjøret: Går i forhandlinger med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å i forhandlinger med staten om en jordbruksavtale, skriver Bondelaget.

- Målet er å komme fram til en avtale som styrker våre muligheter til å bruke jorda over hele landet til matproduksjon. Avstanden mellom oss og staten er stor på flere punkter. Denne avstanden må reduseres for at vi skal skrive under på en avtale, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Annonse

Organisasjonen hadde tydelige prioriteringer i sine krav om å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringa og satse på frukt, bær og grønt.

– I tillegg må inntektsmulighetene styrkes. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra motparten i den videre prosessen, sier Bartnes.

Fredag 10. mai starter forhandlingene. Forhandlingene skal være avslutta senest torsdag 16. mai.