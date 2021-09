Jordbruket krever full kompensasjon

Jordbruket leverte i dag sitt krav til tilleggsforhandlingene. Der krever de kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel på 527 millioner kroner og økte kostnader til byggevarer på 227 millioner, skriver Norges Bondelag.

Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene spiser allerede svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har vedtatt i årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Les også: Bondeopprører mener bøndene knebles i tilleggsforhandlinger

Annonse

Jordbruket har bedt om, og fått aksept for tilleggsforhandlinger gitt endrede forutsetninger for jordbruksoppgjøret. Denne muligheten følger av Hovedavtalen mellom staten og jordbruket.

– Gitt situasjonen i norsk landbruk i dag, forventer vi at regjeringen ser behovet for full kompensasjon av kostnadsveksten. Grunnlaget for vårt krav er omforent mellom partene, understreker Gimming.

Jordbruket ber om at hele kompensasjonen blir finansiert med én budsjettbevilgning slik at det kan betales ut til bonden i februar 2022, så raskt som praktisk mulig og som en del av produksjonstilskuddene.

I kravdokumentet kan du lese hvordan kompensasjonen er foreslått bevilget. Lavest kompensasjon er beregnet for grovfôr, med 48 kr/daa. Dette legges inn som en generell økning i kulturlandskapstilskuddet. Ytterligere kompensasjon for gjødselkostnadene gis spesifikt for de enkelte produksjonene gjennom økt arealtilskudd.