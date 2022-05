Jordbruket går i forhandlinger

Pressemelding: Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

– Årets jordbruksforhandlinger foregår med et alvorlig bakteppe. Kostnadsveksten er uten sidestykke, og et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre beredskap og matproduksjon i år og framover, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Inntektsnivået i landbruket er urovekkende lavt. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav om inntektsløft.

Jordbrukets forhandlingsutvalg består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forhandlingene skal være avsluttet senest mandag 16. mai.