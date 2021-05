John-Erik kjører traktor fra Nordland til Oslo

Bønder over hele landet aksjonerer etter at jordbruksforhandlingene endte med brudd torsdag. Ettersom man på grunn av pandemien ikke kan invitere hele bonde-Norge til en storstilt markering i Oslo, har Norges Bondelag lagt opp til aksjoner med traktormarkeringer over hele landet.

Les også: Planlegger traktoraksjoner over hele Norge

En av dem som tar den helt ut, er melkeprodusent og styremedlem i Norges Bondelag John-Erik Johansen. Han har satt seg i traktoren for å kjøre hele veien fra Dønna kommune i Nordland til Oslo. Det er en strektning på over 950 kilometer. Planen er at Johansen skal være fremme for å rekke en felles markering foran Stortinget tirsdag kl. 1200.

Underveis på turen blir det mange stopp og besøk fra engasjerte kolleger i traktorhytta. På veien inn til Steinkjer fikk han sjølveste bondelagslederen som passasjer.

Du kan følge Facebook-sendingene til sendingene til John-Erik på profilen hans

Annonse

Les også: Foreslår opptrappingsplan