John Deere til topps i oktober

Felleskjøpet leverte 52 grønne og gule John Deere traktorer i oktober. Andreplassen går til Valtra, med 40 leveranser, mens Massey Ferguson klarer 38, skriver traktor.no.

John Deere har leverte 516 traktorer så langt i 2021. Det er 61 traktorer fler enn 2020, og sikrer samvirkebedriften en markedsandel på solide 24 prosent så langt i år. John Deere kunne videre i oktober også smykke seg med to titler for årets traktor, både stortraktoren 7R.350 og modellen 6120M (bildet) fikk heder og ære.

Valtra leverer 40 traktorer i oktober, og selv om det holder til sølv for måneden, med en markedsandel på 19,1 prosent, ligger konsernsøskenet Massey Ferguson totalt bedre an for året, med 38 leveranser i oktober, og 415 traktorer så langt i år. Valtra har levert 363 traktorer så langt i år, og har nå to måneder igjen av året for tette gapet mot konkurrentene, og forsvare markedslederrollen fra 2020.

Fendt leverer 16 traktorer i oktober. Markedsandelen for måneden blir dermed litt moderate 7,7 prosent, men for året har de fortsatt 11,6 prosent, noe som må betegnes som bra for Agco sitt premiummerke.

CNH merkene New Holland og Case IH leverte henholdsvis 15 og 10 eksemplarer. Sammenlignet med samme måned i fjor, har Case IH gått litt fram, og New Holland litt tilbake. Likevel er det verdt å notere seg at Case IH har levert 2,5 ganger fler traktorer enn samme måned i 2020, og markedsandelen for oktober blir dermed 4,8 prosent, mot 1,5 prosent samme måned i fjor, skriver traktor.no.