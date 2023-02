John Deere sier nei til SIMA i 2024

Maskinprodusenten vil ikke delta på den franske maskinmessa som er planlagt i november 2024, skriver selskapet i en pressemelding. Mer vekt på landspesifikke forhandler- og kundearrangement oppgis som en av årsakene.

– Covid-19 har endret situasjonen for store arrangementer og har påvirket hvordan kundene ønsker å involveres, sier Andreas Jess, John Deeres markedsføringssjef i Europa.

Økende interesse for presisjonsjordbruk betyr at produktene må demonstreres på nye måter, gjennom hele produksjonssyklusen, mener Jess.

John Deere skriver at økt fokus på landspesifikke kundearrangement i større grad vil bidra til at selskapet setter kunden mer i sentrum. Selskapet vil utnytte ressursene på best mulig vis.

Synkronisering med arrangementer som foregår i andre områder, for eksempel Amerika, trekkes også fram som en av årsakene til at John Deere nå vil stå over SIMA.