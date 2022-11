John Deere leverte flest i oktober

John Deere leverte 99 traktorer i oktober, og holder dermed ledertrøya på registreringsstatistikken. Totalt for måneden ble det levert 303 traktorer, som er en økning på nesten 45 prosent sammenlignet mot oktober 2021, skriver traktor.no.

Så langt i år er det registrert 2293 traktorer, det er en økning på 142 traktorer eller 6,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

John Deere har hittil i år levert 561 traktorer, og leder statistikken. Valtra leverte 67 traktorer i oktober og kniver fortsatt med John Deere om førsteplassen. I oktober har det finske traktormerket 22,1 prosent markedsandel, og for året er andelen 22,9 prosent.

Annonse

Massey Ferguson klarte 49 traktorer, en økning på 11 traktorer sammenlignet med oktober i fjor, og 17 flere enn i september. Det holder til tredjeplass på statistikken. Fendt havner som vanlig på en fjerdeplass, men leverer hele 32 traktorer. Det er en dobling fra samme måned i fjor.

Claas leverte 13 traktorer i oktober, som er fire flere enn samme måned i fjor. En av de 13 var en Scorpion 635 teleskoplaster.

Deutz-Fahr leverte 12 traktorer, to opp fra samme måned i fjor. De klatrer dermed til sjetteplass. Kubota klarer, selv med et beskjedent salg på fem, to flere enn oktober 2021, å klatre på statistikken. Hovedårsaken ligger i sammenbruddet til A-K maskiner, og de fåtallige leveransene fra merkene New Holland og Case IH, skriver traktor.no.