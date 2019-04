Jerven i Skandinavia kan spre genene sine over store områder

Forskerne undersøkte likheter og ulikheter i arvematerialet (DNA) hos jerv i Norge, Sverige og Finland, skriver Rovdata.

Forskerne så nærmere på hvilken grad det er utveksling av individer mellom ulike deler av Fennoskandia

Mer isolert sør i Finland

Forskerne fant en betydelig genetisk utveksling (reproduserende migranter) mellom jerv i den sentrale delen av Skandinavia og den nordlige delen av Fennoskandia (Troms og Finnmark, Finsk Lappland og den nordligste delen av Norrbotten i Sverige).

– Jerven sør i Finland framstår mer isolert og har en egen genetisk signatur. Vi ser spor etter den også i Nord-Finland, spesielt nær riksgrensen mot Russland, sier forsker Oddmund Kleven i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Gener og geografi henger sammen

– Dette er en østlig genetisk variant, som trolig også er representativ for jervebestanden i vestlige deler av Russland. Innvandringen fra øst ser ut til å ha vært begrenset frem til nå, men det er et betydelig potensial for flyt av østlige gener inn til den nord-svenske og nord-norske delen av jervebestanden. Det ser vi på den relativt frie flyten av gener over store deler av Fennoskandia, og det faktum at vi finner den østlige varianten også i Nord-Finland, forklarer Kleven.

Analysene viser også at det er en viss genetisk ulikhet innad i den skandinaviske bestanden. Forskjellene blir gradvis større, etter hvert som den geografiske avstanden øker.

– Et slikt mønster er svært vanlig i bestander som er sammenhengende over store områder. Det gjelder også arter med meget stor kapasitet til å vandre, slik som jerven, sier Kleven.

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Naturvårdsverket. Hensikten var å skaffe data for å kunne vurdere status for bestanden av jerv i Sverige.