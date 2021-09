Jeger dømt for å ha skutt utrydningstruet fjellrev

En 40 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til 90 dagers fengsel for å ha skutt en fjellrev i Lund kommune i Rogaland. Fjellreven er rødlistet.

Jegeren forklarte i retten at han trodde fjellreven var en albino rødrevvalp. Og selv om ingen av rettens medlemmer trodde 40-åringen skjøt et eksemplar av den utrydningstruede dyrearten med vilje, mente flertallet at han burde gjort mer for å unngå feilen, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen ble, som i Dalane tingrett, dømt til 90 dagers fengsel. Han er også dømt til tap av retten til jakt og fangst for en periode på tre år.

40-åringens forsvarer, advokat Asbjørn Stokkeland, har allerede anbefalt sin klient å anke dommen til Høyesterett.

Fjellreven deles inn i to såkalte økotyper, avhengig av hvor den lever. Fjellreven finnes også i to ulike fargevarianter, en hvit og en blå.

Hvitreven er helt hvit vinterstid. Om sommeren skifter den til brunt, med gulhvite partier på undersiden av kroppen.

Blåreven er ensfarget brun om sommeren, og mørk stålblå vinterstid. Fargen er arvelig, og det forekommer både blå og hvite rever i samme valpekull.