Jan Ove brenner for å gi bøndene en hjelpende hånd

– Jeg merker at de som får hjelp setter pris på det, og det gir meg en god følelse, sier Jan Ove.

28-åringen fra Averøy på Nordmøre bor nå utenfor et fjøs i Åfjord i Trøndelag, planen er å jobbe der fram til april. Gården har melkerobot og kvote på 545 tonn.

– Arbeidsdagen min er nokså variert, jeg hjelper til med alt som skal gjøres. Alt fra kalvinger og stell av oksene, til å følge med på at roboten fungerer som den skal. Det at jeg er tilgjengelig på gården hele tiden, gjør det enklere for bonden å reise bort. I dag dro han for eksempel en tur til Trondheim, sier den ivrige avløseren.

Alvorlig skadet

At Jan Ove nå kan fylle dagen med gårdsarbeid, er for øvrig ingen selvfølge. Det er resultat av en tøff og lang opptrening etter en alvorlig bilulykke i 2014. En ulykke han selv var skyld i.

– Jeg gjorde et dårlig valg. Jeg skulle bare kjøre hjem fra fest, hadde alkohol i blodet og endte med å kjøre av veien. Bilen raste utfor en skråning og jeg ble kastet ut. Det tok flere timer før noen fant meg, forteller han.

Vinternatten var kald, minusgradene kjølte ned kroppen. Jan Ove hadde indre blødninger og knust hofte, livet hang i en tynn tråd. Men etter ni dager i koma og påfyll av 22 liter blod, kom han til seg selv. Bekkenet ble skrudd sammen og hofteprotese satt inn.

– De neste to årene satt jeg i rullestol, og hverdagen besto av opptrening. Etter hvert ble jeg ganske lei av fysioterapi, og begynte å skru bil. Jeg fikk også prøve meg på arbeid på en gård. Før ulykken hadde jeg jobbet litt som avløser, og likte det godt, sier han.

Vil reise rundt

I starten ble Jan Ove raskt sliten, det var tunge dager og han sleit. Men arbeidet på gården ga han såpass mye at det ikke var noe alternativ å gi seg. Sakte, men sikkert, ble kroppen sterkere og arbeidskapasiteten større. Ulykken gjorde han uføretrygdet, i dag klarer Jan Ove å jobbe fulle dager.

– Jeg sliter fortsatt litt med isjiasnerven, men stort sett går det greit. De siste tre årene har jeg jobbet i Trøndelag som avløser. Den siste tiden har det vært litt stille, så jeg grublet på hva jeg skulle gjøre. Det er ikke mangel på bønder som trenger hjelp, men jeg har ikke lappen og er ikke så mobil. Dermed ble campingvogn løsningen, med den kan jeg bo hvor som helst, sier avløseren.

Som sagt, så gjort. Jan Ove skaffet seg campingvogn, sa opp huset han leide i Ekne, og tok med seg campingvogna til Åfjord.

– Det er så befriende! Målet mitt nå er å få oppleve litt flere plasser, og det er ikke mangel på tilbud. Bare den siste uken har jeg fått minst 15 henvendelser, fra Lofoten i nord til Arendal i sør. Flere har til og med tilbudt seg å hente både meg og campingvogna, forteller Jan Ove.

Gruppe på Facebook

Flere av tilbudene har kommet gjennom Facebook-gruppa Avløsere og bønder – formidling av arbeid. En gruppe Jan Ove opprettet for et par år siden. I dag har den over 2600 medlemmer.

Jeg får vondt i sjela av å se hvordan mange sliter, vi trenger virkelig det landbruket vi har Jan Ove Selnes

– Målet er å hjelpe bønder med å finne avløsere, og få flere avløsere i jobb. Det er en del aktivitet på siden, men det er flest bønder i gruppa. Jeg skulle gjerne sett at det var flere avløsere, sier han.

Med delte arbeidsdager, kvelds- og helgejobbing har Jan Ove forståelse for at det ikke er verdens mest attraktive yrke.

– Jeg skulle ønske bøndene fikk mer avløsertilskudd. Slik det er nå, mener jeg det er for lite, det setter begrensninger for bonden. Om lønna til avløserne hadde steget litt, ville kanskje flere engasjert seg, sier Jan Ove.

Drømmer om egen gård

Jan Ove blir trist når han ser gårder legges ned. Hadde han hatt økonomi til det, skulle han gjerne drevet sin egen. Men å jobbe på andres gårder gir også mening.

– Vi er inne i en tøff tid for bøndene, med økte kostnader og begrenset inntekt. Jeg får vondt i sjela av å se hvordan mange sliter, vi trenger virkelig det landbruket vi har. Og da er det på sin plass å ta vare på det, sier avløseren.

Som avløser opplever Jan Ove at han bidrar med noe positivt for bøndene.

– Jeg ønsker å hjelpe alle som har behov for det, men kan bare være en plass av gangen. Vi skulle vært mange flere. Jeg brenner for å hjelpe til i landbruket, det holder kroppen min i gang og jeg trives veldig godt sammen med dyrene. Det blir spennende å se hvor jobben tar meg og campingvogna videre, avslutter han.