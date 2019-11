Italienske kokker vil gjerne ha Lofotlam

Det er Innovasjon Norge som har tatt initiativ til et prosjekt hvor hensikten er å introdusere norske produkter i det Italienske premiumsegmentet. Rein fra Finnmark og tørrfisk fra Lofoten var også med på promoteringen.

– Det er IN-kontoret i Milano som er døråpner for oss. Vi hadde en promotering i Lofoten i mars, med mange Italienske kokker til stede. Det var vellykket, og turen til Italia var en oppfølger av dette, sier Gustav A. Karlsen, daglig leder i Lofotlam.

Konkurrerer med lam fra New Zealand

Italienerne vil gjerne ha ferskt lammekjøtt og direkte avtaler med Lofotlam.

– Det er ikke enkelt, fordi Lofotlam blant annet konkurrerer med lam fra New Zealand. De sender stykningsdeler, som ikke er frosset, men har tre måneders holdbarhet, med båt fra New Zealand. Vi har konsentrert slakting på høsten i Norge, og derfor blir det umulig å levere fersk vare hele året til Italia, sier han.

Det er 75 aktive leverandører i Lofotlam, som leverer fra 7500 til 8000 lam hvert år. Karlsen snakket varmt om Lofotlammenes egen historie i Milano, som vil bli en viktig del av opplevelsen i restaurantene, i Italia.

Kombinasjonen av god avl, næringsrikt beite og klatring i bratte fjell, gir kjøttet god fylde, unik mørhet og en særegen aroma. Det har gjort Lofotlam til en geografisk beskyttet merkevare.

Trenger avtale med grossist

– Det er et stort marked i Italia, og mange som vil ha Lofotlam. Vi har fått god omtale og skåret høyt i forbrukertester, men vi har flere viktige ting vi må arbeide videre med. Vi må få avtale med en distributør eller grossist, slik at vi kan få opp et visst volum på denne eksporten. I tillegg må vi få til en god avtale om transport av kjøttet, og eventuelle avtaler om halalslakt, sier han.

– Vi er optimister, men vi kan ikke tulle med dette. Vi må være troverdige fra a til å, sier Karlsen.