Isbreene minker i alle fylker

Norges totale breareal er på 2 328 kvadratkilometer, noe som er en reduksjon på 14 prosent sammenlignet med perioden 1999 til 2006.

Det viser en ny kartlegging gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Kartleggingen viser at noen små breenheter har blitt borte siden forrige kartlegging, alle disse ligger i Nord-Norge. I tillegg er mange små breer og fonner blitt nesten borte, sier breforsker Liss M. Andreassen i NVE.

Breifonn, Rogalands største isbre, og Vegdalsisen i Nordland er blant breene som er i ferd med å forsvinne helt. Breifonn ligger på grensa mellom Suldal kommune i Rogaland og Ullensvang kommune i Vestland. Den er den sørligste breen i Norge, og også en av våre minste. I 1981 var den på 2,6 km², men var redusert til 1,37 km² i 2006

Smeltingen av isbreer fører også til at nye bresjøer dukker opp i kanten av breene. I perioden 1999 til 2006 har det blitt dannet over 350 slike innsjøer.

– I denne kartleggingen er det med flere breer og fonner. Det skyldes at Sentinel-2 satellittbildene har bedre oppløsning enn Landsat satellittbildene vi brukte i forrige atlas (10 m i stedet for 30 m). Derfor kan vi nå kartlegge mange mindre enheter. Det skyldes også at en del breer har delt seg i flere deler pga bresmeltingen, sier Andreassen

