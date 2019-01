Innovasjonspris til Mimiro

Juryen hadde tre svært gode kandidater til vurdering av årets innovasjonspris som tirsdag ettermiddag ble delt ut under Mat og Landbruk konferansen i Oslo. Både Hunton Trefiber, Saga Robotics og Mimiro var nominert til prisen, men juryen var ikke i tvil. De landet enstemmig på Mimiro.

Det nystartede teknologiselskapet til Tine og Felleskjøpet Agri har som formål å lage en felles digital plattform for hele landbruket. Ambisjonen er å samle alle bondens data, enten det er husdyr, planter, maskiner eller økonomi, i et program som styres fra mobil og nettbrett.

Taktskifte i datainnsamling

-Vi mener Mimiro kan revolusjonere norsk jordbruk. Juryen har tro på at gode historiske data, kombinert med et taktskifte i mengde innsamlet data, lagring i sky og bruk av avansert maskinlæring kan bidra til å forbedre næringens konkurransekraft, sier juryleder Liv-Monica Stubholt.

– Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden, sier direktør for Mimiro, Harald Volden.

Hjelper med bedre beslutninger

I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet. I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder. Ved hjelp av teknologi som maskinlæring skal Mimiro hjelpe bønder til å ta bedre beslutninger i den daglige driften av gården.

– Basert på dataene som hentes inn fra den enkelte gård vil Mimiro gi råd i sanntid på hvordan bonden kan forbedre produksjonen, forklarer Volden.

Klimavennlig

Juryen mener Mimiro har potensiale til å gjøre et klimavennlig og bærekraftig norsk landbruk enda bedre.

-Gode agronomiske beslutninger vil også kunne ha betydning for næringens klima- og miljøregnskap. En frisk ku som spiser riktig mengde fôr av høy kvalitet, vil produsere mer kjøtt og melk. Det gir også lavere klimagassutslipp, sier Stubholt.

En årsak til at juryen ble imponert over Mimiro er hvordan selskapet på kort tid har hentet inn samarbeidspartnere som kan hjelpe dem internasjonalt.

-Vi har stor tro på at Mimiro kan lykkes internasjonalt. Det er få, om noen land, som kan vise til noe lignende som Mimiro. Vi har tro på at Mimiro kan løpe fort nok til å få opp produkter og tjenester som bønder også utenfor landets grenser vil betale for. Gjennom å samarbeide med gode, velrennomerte og store teknologiselskaper som Amazon og Bosch tror vi at dette kan bli en eksportsuksess fra norsk jordbruk, sier jurylederen.