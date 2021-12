Inkassobransjen varsler kø av strømregninger

Nå forbereder bransjen seg på en strøm av inkassosaker over nyttår, som følge av de høye strømprisene, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette vil åpenbart få utslag i inkassotallene. Antall inkassosaker vil øke, sier Christian Aandalen, kommersiell direktør hos inkassoselskapet Fair Group, etter en uke med rekordhøye strømpriser.

Senker forbruket

Men økt sparing under pandemien gjør trolig at folk flest klarer å betale regningene.

– Jeg tror vi vil se at de høye strømprisene gjør at folk flest tenker seg mer om før de bruker penger på andre ting. Det vil hemme forbruket i samfunnet, men det vil nok samtidig bidra til at flere klarer å håndtere høye strømregninger. Vi må heller ikke glemme at nordmenn etter pandemien har rekordmye penger på bok, sier Aandalen.

Annonse

Les også: Strømprisen gjør at Kristian må kutte i produksjonen

Det går minst et par måneder fra en ubetalt regning er forfalt, til den går til inkasso. Dermed vil det ikke være klart før ut på nyåret om strømprissjokket vil føre til en større økning i antall inkassosaker.

Daglige rekorder

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere enn nå. Rekorden fra søndag – på 1,87 kroner kilowattimen – ble knust mandag. Da var snittprisen gjennom døgnet 2,56 kroner kilowattimen – ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet.

Aller dyrest var strømmen mellom klokken 17 og 18 mandag, da nettoprisen var over 4 kroner per kilowattime, før nettleie, elavgift, moms og påslag.

Tirsdag faller prisene noe tilbake. Snittprisen i Norge vil tirsdag ligge på 1,45 kroner per kilowattime. Det er 90 øre lavere enn mandag, men 1,32 kroner mer enn samme dag i fjor.