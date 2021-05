Ingen funn av fotråte i 2020

Det ble ikke er påvist smitte av forråte i 2020. Dette er et resultat av et svært godt samarbeid mellom myndigheter, næringa og forvaltningen, skriver Veterinærinstituttet.

– Et prosjekt til etterfølgelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Halte dyr

Dette har vært en langsiktig innsats mot en sykdom som ville gitt mye lidelse hos sauer om sykdommen ikke ble bekjempet. Fotråte fører til halte dyr, redusert dyrevelferd og nedsatt produksjon. Da det første tilfellet ble påvist i 2008, tok næringen et stort ansvar for bekjempelsen og Animalia ledet samarbeidsprosjektet «Friske føtter».

– Jeg er veldig glad for at vi ikke har hatt et eneste tilfelle av sykdommen gjennom hele 2020. Dette viser at det nytter å bekjempe sykdommer i landbruket, her er det mange som har gjort en kjempeinnsats. Fotråte er slett ingen hyggelig sykdom, her har smittebekjempelsen bidratt til god dyrevelferd og god dyrehelse for tusener av dyr, sier Bollestad.

Fotbading før flytting

Friske dyr i landbruket betyr også mindre bruk av antibiotika og generelt mindre smitte mellom dyr og mennesker.

– Jeg deler gleden av de gode resultatene, men det er samtidig viktig å minne om at vi ikke kan senke skuldrene helt. Vi har fremdeles restriksjoner på flytting av dyr i området som har hatt tilfeller tidligere, og minner om at alle må huske på fotbading av sauer, før flytting mellom besetninger, for å hindre mulig smitte, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Flytting av dyr mellom besetninger er den viktigste årsaken til spredning av smittsomme sykdommer.

– Som mange andre smittsomme sykdommer hos sau kan denne sykdommen ligge uoppdaget i lengre perioder, og tilsynelatende friske dyr kan spre smitte. Det er likevel svært positivt at vi ikke har funnet noen tilfeller i fjor eller så langt i år. Det gode samarbeidet med næringen bærer frukter, sier Jahr.