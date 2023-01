Ingen akuttiltak mot høyere matpriser

Under stortingets spørretime onsdag måtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svare på spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Han lurte på om regjeringen ville ty til akutte grep for å møte dagligvarebransjens varslede prishopp på 10 prosent i februar.

Fylkesnes viste til at prisene økte med 12,7 prosent i fjor, og at bransjen selv nå har varslet enda et prishopp på 10 prosent fra februar. SV mener regjeringen kan bruke lovverket for å hindre innføring av urimelige priser.

– Mitt spørsmål til næringsministeren er rett og slett at hvis vi nå kommer etter 1. februar, og vi ser at prisene øker på en urimelig måte, hva vil regjeringen gjøre? spurte SV-politikeren i Stortinget.

Inngripende tiltak

Selv om Vestre deler Fylkesnes' bekymring for konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, ville han ikke love akuttiltak.

– Det vil i så fall være et ganske inngripende tiltak, og terskelen for det skal, må og bør være høy. Det er litt viktig at vi i møte med inflasjon og kostnadsvekst, som rammet folk over hele landet, vet hva vi gjør, svarte Vestre.

Næringsministeren trakk fram at det er satt i gang flere tiltak. Blant annet er målet å finne ut hvorfor prisene ser ut til å øke mer fra butikk til forbrukere, enn mellom de andre leddene i kjeden.

Få aktører

– Men jeg vil understreke det jeg sa tidligere, at vi utelukker ingen tiltak. Vi vil bidra til en så sunn konkurranse som mulig. Det er mangel på konkurranse som bidrar til dårligere utvalg og høyere priser enn det som kunne ha vært alternativet, sa Vestre.

Dagligvarebransjen har to faste datoer hvor de justerer prisene for å dekke økte utgifter til leverandørene. Den ene er 1. februar, og den andre 1. juli.

I Stortinget sa Vestre at han er bekymret for den svake konkurransen i bransjen, og at den er preget av at få aktører kontrollerer hele verdikjeden.

Møte med bransjen

– Det at aktørene er så tidlig ute og signalerer prisdannelsen fra februar, gjør at man stiller spørsmål om denne konkurransen er sunn, sa Vestre.

Sammen med landbruks- og matministeren har han invitert aktørene i bransjen til et snarlig møte for å få vite hvordan prisdannelsen skjer.

Flere tvunget til å be om mat

En rapport fra Sifo i fjor høst viste at én av tolv husstander oppgir å måtte stå over måltider, få hjelp fra Nav, eller få utdelt mat fra matstasjoner for å ha mat på bordet. Det er en dobling i løpet av et år.

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at matprisene fra november 2021 til november 2022 økte med hele 12,7 prosent.