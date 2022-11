IEA tror det blir global utslippstopp i 2025

Det internasjonale energibyrået IEA tror de globale utslippene av klimagasser vil nå en topp i 2025. Økte energipriser som følge av Ukraina-krigen vil presse fram investeringer i fornybar energi, skriver byrået.

– Den globale energikrisen som er utløst av Russlands invasjon av Ukraina, forårsaker store og langvarige endringer som har potensial til å framskynde overgangen til et mer bærekraftig og sikkert energisystem, skriver byrået.

Annonse

På grunn av tiltakene og politikken som myndigheter har varslet i møtet med økte energipriser i dag, anslår IEA at investeringer i fornybar energi vil stige med mer enn 50 prosent globalt fram mot 2030. Dagens nivå er på 2 000 milliarder dollar i året.

IEA anslår at de globale CO2-utslippene vil falle fra et nivå på 37 milliarder tonn utslipp per år i 2025 til 32 milliarder tonn i 2050. (NTB)