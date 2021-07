Iben byr på nysteikte sveler før ferjeavgang

Jondal–Tørvikbygd er eit ferjesamband på fylkesveg 49 over Hardangerfjorden, mellom kommunane Ullensvang og Kvam. Det er Fjord1 som tar bilar og folk over fjorden, med MF «Samlafjord». Overfarten tar om lag 20 minutt.

Om bord i ferja er det sjølvbetent kafe, med både sveler og lefser. «Fjord1 si svelerøre er i dag landets mest kjente, så kjent at ein kan kjøpe krus med oppskrifta trykt på, om bord i ferjene», skriv selskapet.

– Eg er glad i å lage sveler, og det er enkelt å lage til, så derfor bestemte eg meg for å prøve med sal av sveler og kaffi. Dette er den andre dagen med sal, men det går bra unna med både sveler og kaffi. Det er mykje folk her, seier Iben.

Det var oldefaren hennar som bygde huset her i 1911. No har det vore feriehus for Ibens familie i mange år.

Iben held seg til Fjord1-oppskrifta, og den duger bra, meiner ho. Fem liter røre blir til rundt 40 sveler.

– Eg får gode tilbakemeldingar på svelene, og dei er jo rykande ferske. Eg skulle jo ønskje det var mi briljante oppskrift, men det er det altså ikkje, seier ho.

Iben har ikkje planane heilt klare for vidare sommarsal, men ho vil nok halde fram nokre veker til, meiner ho.

– Eg er usikker på kor mykje det blir, det kjem an på vêret og andre ting. Er det bra vêr, går det nok meir sveler og kaffi. Det blir nok enkelte heile dagar, eller nokre timar kvar dag. Det må eg sjå an litt, seier Iben, som skal starte på folkehøgskule til hausten. Svelekronene kjem nok godt med.