Hvasser Asparges til topps

Bak Hvasser Asparges står tre brødre, Bent, Bernt og Edvart, som har dyrket lokal og håndplukka asparges på Hvasser, ytterst i Oslofjorden, siden 2012.

Juryleder Hilde Charlotte Solheim har fulgt lokalmat- og reiselivsfeltet i Norge i over 15 år. Hun mener bedriften er en god representant for utviklingen innenfor lokalmat.

– Hvasser Asparges viser det går an å produsere nisjeprodukter i absolutt toppklasse i Norge. Det er også gledelig at nordmenn holder på å gjenoppdage at de beste råvarene bør spises når de er i sesong, sier Solheim i en pressemelding.

«Her på solkysten har vi lange sommerdager, mye sol og et sandholdig jordsmonn som er perfekt for velsmakende asparges. Legg til havbrisen som drar inn over åkrene her ute i havgapet, og du har oppskriften for lokal, smakfull og sprø asparges», står det på Hvasser Asparges sin hjemmeside.

Over 150 kandidater

Årets Lokalmatgründer er et samarbeid mellom Meny og Hanen. Prisen har blitt delt ut siden 2015. Meny og Hanen vil støtte og løfte fram spennende aktører innenfor lokal mat og drikke.

Juryen har vurdert over 150 kandidater siden oppstarten, og har valgt ut finalister som forbrukerne har kunnet stemme på. Mange har deltatt i avstemningen disse årene.

Tøff konkurranse med Gransjøberget

Gransjøberget seter og viltkjøkken var den andre kandidaten som knivet om de fleste stemmene. Det er en liten gründerbedrift med fokus på utvikling og salg av produkter basert på viltkjøtt.

– Vi høster fantastiske råvarer fra utmarka i Norge, men det er ikke så mange steder som har bygget sitt konsept rundt disse ressursene. Gransjøberget øker verdien til viltet ved å foredle det til både produkter og opplevelser av høy kvalitet, sier Hilde Charlotte Solheim.

I juryen sitter også Eivind Haalien, kategorisjef lokalmat og spesialiteter i Norgesgruppen, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i FK Agri, Geir Helge Espedalen, daglig leder i Dyrsku’n og Bernt Bucher Johannessen, daglig leder Hanen.