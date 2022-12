Husdyr på utegang skal ha tørr liggeplass

Mange hester og drøvtyggere holdes på utegang hele året. Ifølge regelverket skal dyr som holdes på utegang, ha tilgang til egnet liggeplass og tørt tilholdssted.

– Etter hva vi har gjort av erfaringer ønsker vi å gjøre dyreeiere og andre oppmerksomme på lovkravene for utegående dyr, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet, region Stor-Oslo.

Utegang i flokk gir dyrene mulighet for fri bevegelse og omgang med andre dyr. Begge deler vurderes som viktig for å gi hest og drøvtyggere god velferd, skriver Mattilsynet.

Ned mot 15–20 kuldegrader

Når hester og drøvtyggere selv kan velge, oppholder de seg ute store deler av døgnet. Ved gradvis tilvenning, muligheter for skjul, god fôring, og en bekvem liggeplass kan de fleste hester og drøvtyggere holdes på utegang selv om temperaturen går ned mot 15–20 kuldegrader.

– Det er vanskelig å sette en eksakt nedre temperaturgrense for når hester og drøvtyggere ikke bør være ute. Regn, fuktig snø og sterk vind kan virke mye mer avkjølende enn minus 10 grader i stille og tørt vær. I mange tilfeller har både hester og drøvtyggere det best ute. Luftkvaliteten er mye bedre, og dyra får bevege seg mer og utøve naturlig atferd, sier Grøndahl.

Tre tette vegger og tak

Dyr på utegang må ha mulighet til å kunne gå inn i et leskur med minimum tre tette vegger og tett tak. Underlaget i og omkring leskuret, fôringsplass og drikkeplass må være slik at det ikke blir opptråkket og bløtt, heller ikke i perioder med mye nedbør.

Underlaget i leskuret må til enhver tid holdes tørt og gi dyrene en god liggeplass. Det finnes også minimumsmål for hvor stort leskuret bør være i forhold til antall dyr og dyrene størrelse, for å sikre at alle kan ligge samtidig.

Ta hensyn til individer

Dyr som er lavest på rangstigen kan i små leskur med trange åpninger bli innestengt og utsatt for angrep fra andre, eller hindret adgang til leskuret. Hyppig tilsyn og god kunnskap om dyreartens normale atferd er viktig.

Dyr med lav sosial rang trenger særskilt oppfølging. Dominerende individer kan hindre underdanige dyr tilgang til fôret, vannkilden og leskur.

– Mattilsynet mener at utegang er positivt så lenge dyrene har god plass, god tilgang på fôr og vann, dyrene i gruppen fungerer fint sammen og de har tilgang på et velfungerende leskur med bekvem og tørr liggeplass. Vi håper at Mattilsynet fremover blir møtt av dyrehold som oppfyller lovkravene til god dyrevelferd, sier Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet.

