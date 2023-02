Husbankens pott til energisparing tom

Midlene har gått til 134 ulike prosjekter i kommunene, skriver Kommunal Rapport. De fleste har fått støtte til etterisolering, utskifting av vinduer, solcelleanlegg og varmepumper.

– Her er det mange kommuner som har kjent sin besøkelsestid og søkt raskt. Det er bra, for det er et vilkår at tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av november i år, sier avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen fra Husbanken i en pressemelding.

19 kommuner har allerede blitt avvist fordi de var for sent ute.

Enøk, eller energieffektivisering, dreier seg om hvordan man kan bruke energi på en mer økonomisk måte.