Hundeeiere oppfordres til å undersøke dyrene sine for lus

Det er oppdaget lus hos rev på Svalbard. Veterinærinstituttet oppfordrer hundeiere, hvor dyrene har hatt kontakt med rev, om å sjekke dem for parasitten.

– Vi anbefaler at eierne gjør dette en til to ganger i uka. I tillegg bør også andre hundeeiere på Svalbard og på fastlands-Norge sjekke hundene sine for lus, sier veterinær og parasittolog Rebecca Davidson.

Hvor smitten har kommet fra er foreløpig ukjent. Det er også usikkert om lusa som er funnet hos rev kan smitte fra rev til hund.

– Årsaken er at vi ikke vet om lusearten som er funnet hos revene er den samme som finnes hos hund. For å kunne avgjøre dette, er vi avhengige av at hundeeiere sender inn lusene de finner til oss i Veterinærinstituttet, sier hun.

Det har også tidligere vært påvist lus hos rev på Svalbard (2020). Foreløpige undersøkelser tyder på at lusene hos rev på Svalbard har slektskap (genetisk likhet) med lus hos fjellrev fra Canada, forklarer Davidson.

Samtidig viser undersøkelsene at lusene utseendemessig er lik lus fra kanadiske hunder. Det er derfor mulig at lusene som er påvist i Canada er kommet fra Svalbard, og opprinnelsen er hundelus fra Europa.