HR-direktør slutter i Nortura

Det skriver Nortura i en børsmelding. Bendixby er den tredje i toppledelsen i samvirkeselskapet som takker for seg på kort tid.

Toppsjef Arne Kristian Kolberg gikk av i november, på grunn av manglende resultatoppnåelse. Like før jul ble det kjent at Harald Ullevoldsæter slutter. Han var konserndirektør for økonomi, finans og IT.

– Jeg takker for fem fine år i Nortura. Det har vært fem spennende år med utfordrende og interessante oppgaver, og ikke minst mange fine og dyktige kollegaer! Jeg ønsker både kollegaer og selskapet lykke til fremover. Gjennom målrettet arbeid, har Nortura de beste forutsetninger for å komme styrket ut av den krevende situasjonen vi nå står i, sier Mads Bendixby.

Ifølge meldingen går Mads Bendixby til Fjordland, der han blir direktør for kategori og marked.