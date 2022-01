Høyre varsler støtte til utbygging av vernede vassdrag

Muligheten for utbygging av vannkraft engasjerte stort i Stortingets spørretime sist uke.

Bakteppet var uttalelser fra Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland i nyttårshelgen i Klassekampen. Der åpnet han for å se på om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet.

Tidligere har Sp og Frp som eneste partier stemt for et forslag om å øke kraftproduksjonen ved å åpne vernede vassdrag for utbygging, skriver NRK. Nå går diskusjonen både i Høyre og Ap.

Norge har mye å hente på energieffektivisering, påminnet Rødts Sofie Marhaug, og ba klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) om en garanti om at vernet natur må forbli vernet.

– Premisset for spørsmålet er en underforstått idé om at vi har tenkt å gå løs på vernede vassdrag. Det har jo regjeringen ingen planer om, svarte Barth Eide.

Annonse

Men han tilføyde at et flertall på Stortinget tidligere har åpnet for at man kan måtte se på endringer som kan komme som følge av klimaendringer, for eksempel flomregulerende tiltak.

Det kan også ha utviklet seg teknologiske løsninger som gjør at man kan ta ut vann i sideelver på måter som nesten ikke synes i naturen, la han til. Dette er temaer som regjeringas varslede energikommisjon vil se nærmere på.

Med henvisning til et sitat fra tidligere statsminister Jens Stoltenberg, understreket Barth Eide at «tiden for de store vannkraftutbyggingene er over».

– Den type utbygging ser jeg ikke for meg at vi kommer til å ha mer av i Norge. Det viktigste kan kanskje være å se på oppgradering av eksisterende anlegg og sørge for at det er nok vann og nok effekt i dem, slik at vi utnytter vannkraften maksimalt, sa klima- og miljøministeren.

Til sammen er 389 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging. (NTB)