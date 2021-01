Høyere risiko for beinbrudd blant veganere

En ny studien har sett på sammenhengen mellom ulike dietter og beinbrudd. Den nye studien, som er publisert i BMC Medicine, undersøker sammenhengen mellom ulike dietter og beinbrudd. Nesten 55 tusen mennesker deltok i studien, skriver forskning.no.

Deltakerne hadde fire ulike dietter. Det var veganere, vegetarianere, de som spiser fisk i tillegg til et vegetariansk kosthold og folk som spiser kjøtt. Sammenlignet med folk som spiste kjøtt, hadde veganere med lavere kalsium- og proteininntak, i gjennomsnitt 43 prosent høyere risiko for brudd hvor som helst i kroppen.

– Det er flere studier som viser en sammenheng mellom vegetarisk kosthold og lavere beintetthet. Det vi ikke har visst så mye om tidligere, er om beintettheten blir så lav at den påvirker risikoen for brudd, sier Christine Henriksen., klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo.

– Så det denne studien har vist, er at det er økt risiko for brudd blant de som har et plantebasert kosthold, sier hun.