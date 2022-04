Høye foventninger foran årets oppgjør

Jordbruksforhandlingene starter onsdag. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Pressekonferansen start kl 11:00. Forventningene i landbruket er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringa, skriver Bondelaget.

– Vi går inn i forhandlingene med et bakteppe få kunne forestille seg for ett år siden. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, sier Bjørn Gimming. Han sier at resultatet og signalene fra årets oppgjør blir viktige for næringa: – Det handler om både tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

– Den beste beredskapen er en løpende matproduksjon, det har krigen i Ukraina vist oss. Da må forholdene legges til rette slik at bøndene kan fortsette å produsere mat, sier bondelagslederen.

Gimming og leder i NBS, Kjersti Hoff, presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten, Viil Søyland, er også til stede.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.