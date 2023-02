Høster for hundrevis av millioner i utmark

Rundt 1,9 millioner sauer, 249 000 storfe, 56 000 geiter og 8500 hester høstet ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fôr fra norsk utmark i 2020. Verdien av dette er vanskelig å måle i kroner og øre, men i en rapport Nibio har laget for Landbruksdirektoratet, anslås den å ligge på rundt en milliard kroner.

Da har man regnet ut hvor mange fôrenheter hver dyreart i gjennomsnitt henter ut i løpet av en beitesesong, og satt verdien til fire kroner per fôrenhet. Det tilsvarer kraftfôrprisen til sau fra da rapporten ble publisert i 2021.

– I utregningen er det brukt en pris på hva det vil koste å erstatte det som blir høstet i utmark, med kraftfôr. Grovfôr har en lavere pris, men næringsverdien i beitegras er nærmere kraftfôr enn grovfôr, står det i rapporten.

Ivaretar truede arter

Beitedyr i utmark har også en verdi som ikke kan måles i kroner og øre. Nibio-forsker Hanne Sickel har sett på hvordan beitedyrene påvirker det biologiske mangfoldet i utmarkas kulturbetingede naturtyper.

– Vi har lange tradisjoner med bruk av husdyrbeite i Norge, noe som også har gjort at beitepåvirket natur har eksistert lenge. Man har for eksempel hatt reinbeiter i 6000 år. Dette gir oss det vi kaller seminaturlige økosystemer, forteller Sickel.

– Det er natur som er moderat påvirket av menneskelig aktivitet, for eksempel naturbeiter, gamle slåttemarker, seterlandskap og kystlynghei. Områdene er ikke pløyd, sterkt gjødsla, sprøyta eller sådd med kultiverte arter.

29 prosent av de truede artene i Norge er knyttet til kulturlandskapet, og de lever i et økosystem som er avhengig av beite eller slått for å bli opprettholdt.

– Dette er ikke bare snakk om karplanter, men også sopp, mose, insekter, fugler og pattedyr. Det er en hel del organismer som lever i beitepåvirket natur, sier hun.

Bidrar til genetisk mangfold

Måten beitedyrene påvirker naturen på, er flere. Først og fremst motvirker beiting og tråkk gjengroing, noe som fremmer lyselskende og konkurransesvake arter.

– Vi får en del spørsmål om hvor de konkurransesvake artene kommer fra, om de er like verdifulle som for eksempel arter i urskog. Det er de, de er like naturlige som arter i andre naturtyper. Tidligere har de mest sannsynlig oppholdt seg på åpne grasmarker som ble beitet av store grasetere som i dag er utdødd, forklarer Sickel.

Beitedyrene bidrar også til å bevare plantenes genetiske mangfold, når de beveger seg fra beiteplass til beiteplass.

– Mange planter spres med beitedyr. Noen frø har kroker som fester seg til pels, ull eller klover, andre frø tåler å gå gjennom fordøyelsen til dyret og spres via møkk. Uten beitedyrene ville vi fått mer og mer fragmentering og isolasjon av disse plantene. Dyrene gjør det også lettere for frøene å etablere seg, ved at de tråkker og lager hull i vegetasjonsdekket, sier hun.

Gror igjen

Til tross for at den norske utmarka er en stor fôrressurs, er det stadig færre beitedyr som bruker den. I dag er det rundt 350 000 færre beitedyr i utmark enn i 1995. En av konsekvensene av lavere beitetrykk, er at beitepåvirket natur gror igjen.

– Nibio har hatt flere prosjekter med overvåking av beitemarker over mange år, og man ser samme trenden i både fjellet, lavlandet og langs kysten. Utmark og beiter gror igjen, sier Sickel.

Når slike områder først har grodd igjen, er det svært krevende å reversere prosessen. I dag er rundt 45 prosent av Norges landareal nyttbart beite, og av dette er litt over 20 prosent svært godt beite. Gjengroing fører både til at det biologiske mangfoldet reduseres, og en forringelse av beiteressursene.

– I forsøk har vi sett at beitedyra oppnår god tilvekst ved at de oppsøker naturtyper med høy tetthet av gras og urter. De mest artsrike engtypene er ofte også de mest produktive, derfor er det viktig å sørge for at naturtypene med de beste fôrressursene er tilgjengelige for beitedyrene. Både ved beitebruk, og gjerne at det i tillegg stimuleres til mekanisk rydding av busker og trær, avslutter forskeren.