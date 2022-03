Hoff vil etterbetale 6 millioner til potetprodusentene

Driftsresultatet ble tilfredsstillende, til tross for en kraftig økning i kostnader knyttet til energi og innkjøpte innsatsfaktorer i siste kvartal, skriver Hoff i en pressemelding.

Styret foreslår en etterbetaling på 6 mill. kroner for 2021. Dette utgjør 11 øre i etterbetaling pr kilo potet levert til selskapet i 2021.

– Både potetprodusentene og selskapet står i en krevende situasjon med store kostnadsøkninger. Samtidig er vi som samvirkeselskap opptatt av å støttepotetprodusentene i en tøff tid», sier styreleder Hanne Refsholt.

Ordinært resultat før skatt ble på 42,8 mill. kroner.

Ved foreslått utbetaling har selskapet har over to år utbetalt 18 mill. kroner i etterbetaling til sine potetprodusenter.

Ti prosent økning

Salg av Hoff produkter til dagligvaremarkedet økte med 10 prosent fra 2020 til 2021, og fortsetter dermed den positive utviklingen fra fjoråret (vekst på 26 prosent fra 2019 til 2020).

– Vi er meget godt fornøyde med å levere nok et år med god vekst i dagligvare. Det er ekstra positivt å se at det er folkefavoritten Opphøgde Potteter Originalen som drar store deler av denne veksten. I tillegg har fjorårets store nyhet Opphøgde Potteter Ekstra Sprø, slått veldig godt an i markedet, sier Refsholt.

Salget til Proff markedet økte med 19 prosent i et marked tidvis preget av nedstenging grunnet Covid-19 restriksjoner.

– 2021 er nok et år med et godt resultat, men samtidig hadde selskapet på høsten en stor økning i kostnader på grunn av økte priser på innsatsfaktorer og strøm. Dette er kostnader som bare har økt utover vinteren og vil påvirke selskapet betydelig i 2022, sier adm. dir. Ingeborg Flønes i Hoff.

Vil ha norske produkter

Hoff opplever at forbrukerne har blitt mer opptatt av å spise norskprodusert mat. I tillegg har den plantebaserte serien Hoff Liv Laga fått et godt fotfeste blant forbrukerne.

– Vi har mange år på rad hatt Norges mest solgte fryste plantebaserte burger, Liv Laga Plantebasert Burger Original. God smak, ærlige grønnsaker og produksjon i Norge slår godt an, sier adm. dir. Ingeborg Flønes.