Hest skadd etter overflyging av jagerfly

En dressurhest må trolig avlives etter at den ble skremt og pådro seg store skader da et av Forsvarets jagerfly fløy over gården i fjor sommer. Gården ligger i Leinstrand, rett utenfor Trondheim og på andre siden av fjorden fra Forsvarets flystasjon på Ørlandet.

Hesteeier Turid Buvik sier til Forsvarets Forum at hestene hennes er vant til å høre flytrafikk, men at Forsvarets jagerfly 24. august i fjor fløy så lavt at hestene ble skremt. Dressurhesten Sandina bykset til og kastet seg rundt, noe som førte til at hun fikk skader i sju ledd.

Forsvaret har utbetalt en erstatning på 100.000 kroner til Buvik, noe som tilsvarer rundt halvparten av det hesten er verdt. Før skaden var Sandina verdivurdert til 250.000 kroner. Et år senere sier Buvik at hun trolig må avlive hesten.

– Det er en hest som har mistet livskvaliteten. Hun har det ikke bra, sturer og har slitt med å spise, sier Buvik.

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Elisabeth Q. Eikeland, opplyser til Forsvarets forum, at Forsvaret tilstreber å unngå unødvendige belastninger på dyr.

