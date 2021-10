Her sto kornet under vann

For to uker siden besøkte vi Roso, som holder til i gamle Hof kommune i Vestfold. Etter en relativt tørr høst åpnet plutselig himmelens sluser seg ved månedsskifte september/oktober, på få dager ble det målt hele 99,2 millimeter nedbør i området.

De store nedbørsmengdene førte til at Eikenesvannet gikk langt over sine bredder, og la store deler av den 35 dekar store kornåkeren under vann. Flere uheldige omstendigheter førte til at dette kunne skje.

– Jeg sådde først havre, men nematoder i jorda spiste opp nesten alle røttene. Det som ikke visnet av seg selv måtte til slutt sprøytes ned, og jeg måtte så på nytt. Den 9. juni sådde jeg bygg av sorten thermus, forteller han.

Tidlig flom

Ettersom det ble sådd sent, modnet det også sent. Roso har rundt 900 dekar korn på gården, og alt det andre var tresket når de store nedbørsmengdene kom. De fleste andre kornbøndene på Østlandet hadde også fått sine avlinger i hus.

– Det er ikke uvanlig at det er flom her på høsten, men det er sjelden den kommer så tidlig som nå. Så dette ble en kombinasjon av sen såing og tidlig flom, sier han.

Selv om kornet ble stående under vann noen dager, anså ikke Roso det som tapt. Et par uker senere var kornet modent og vannet hadde trukket seg tilbake. Det var tid for tresking.

– En av utfordringene med å treske korn som har blitt oversvømt, er at vannet drar med seg en del jordpartikler som blir sittende igjen på stråene. Det støver derfor ganske mye. Det var ikke alltid jeg så helt hvor jeg var, smiler Roso.

Store mengder

Men kornmengden var det ingenting å si på. Han fikk 514 kilo korn per dekar.

– Det er 100–150 kilo mer per mål enn på de andre jordene denne sesongen, forteller han.

Full uttelling økonomisk blir det imidlertid ikke.

– Det blir en del værskadetrekk, ettersom kvaliteten på kornet er dårligere og det ikke ser så bra ut. Istedenfor å være gyllent gult korn, er det grått og svart. Men jeg har ikke levert kornet enda, så foreløpig vet jeg ikke hvordan oppgjøret blir, avslutter Roso.