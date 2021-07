Her går en verdensnyhet

På Hasle dyrker de beter, hodekål og persillerot. Roboten, som punktsprøyter ugrasplanter, har vist at den duger i persilleåkeren. Roy og Andre er ikke i tvil om at dette er løsningen for framtida, og nytteverdien blir ekstra synlig i et år hvor grøntnæringa har problemer med å få tak i nok arbeidskraft.

– Dette er en verdensnyhet! Rygge går foran, så kommer verden etter, sier Roy Hasle med glimt i øyet. Det hører med til historien at roboten med produksjonsnr 2 går på en annen gård i bygda.

Avhengig av luking

– Persilleproduksjon er helt avhengig av luking. Vi har 80 dekar, og det gir 250 km med rader å luke. Det er bare å starte, så er vi ferdig når vi kommer til Göteborg. Det sier noe om omfanget på den manuelle lukingen. Vi bruker rundt 250 000 kroner i året på å luke persille. Med roboten kutter vi 80–90 prosent av den manuelle jobben, det gir fort positiv innsparing. Vi vil også ha felter helt uten luking. Det betyr ikke at vi har tenkt å ha mindre mannskap, men vil bruke folk i mer verdiskapende arbeid som høsting og pakking, sier Roy Hasle.

Grøntprodusenten bruker det han har tilgang på av plantevernmidler, og med roboten vil han redusere kostnader. Den store forskjellen vil likevel være at norske grønnsaker, med utgangspunkt i det strenge norske plantevernregimet, blir mer konkurransedyktig i forhold til import.

Arbeid er en klar innsparing, og han tror potensialet for å selge mer grønnsaker er større enn besparelsen på plantevernmidler.

Større avling

– Økonomi er vesentlig, men potensialet for større avling, spart miljø og ren vare er viktig. Et annet viktig poeng er rettidsfaktoren. Roboten går uavhengig av arbeidstidsbestemmelser, også om natta. Da blir kapasiteten stor, og roboten kan dekke 40–50 dekar i døgnet, forteller Roy Hasle.

Men hvordan forklare potensialet for økt avling?

– Sprøyting setter nytteplanta tilbake, det ser man tydeligst på løk. Ved kun å punktsprøyte ugrasplanter unngår man dette. Vi har ikke nøyaktige tall, men potensialet for avlingsøkning er stort, sier daglig leder Anders Brevik i Kilter AS.

Biologisk middel

Ved hjelp av patentert dyseteknologi blir ugrasplantene punktsprøytet med pelargonsyre. Dette stoffet finnes naturlig i persillerot, og Hasle tror det er flere biologiske midler man kan bruke.

De første erfaringene viser at det går med ca. 0,5 liter pelargonsyre per dekar. Etter to timer kan man se med det blotte øye at ugrasplantene visner.

Lastesystem: Roboten leveres med et eget lastesystem som Roy Hasle kan koble rett på traktoren.

– Dette er en miljøvennlig måte å løse ugrasproblemet på, som jeg foretrekker framfor for eks. genmodifisering. Derfor vil det gå mange slike roboter etter hvert, og den vil lønne seg mest i Norge på grunn av høye lønninger og strengt regime for plantevernmidler, mener Roy Hasle.

Ny måte å tenke på

Anders Brevik i Kilter AS sier at roboten er første del av en større ressurs som må på plass, for at Norge og Europa skal nå EU's klimamål.

– Dette er en annen måte å tenke på. Det vanlige er å bruke selektive ugrasmidler, men her skiller man mellom ugras og nytteplanter i programvaren. Slik kan vi ta vare på livet på jordet. Selv i sådde avlinger, hvor ugras utvikler seg parallelt med nytteplantene, kan roboten luke i rader, sier han.

Ut i verden

Kilter AX-1 har vært kjent som Astrix i utviklingsperioden, og bedriften Kilter er en knoppskyting ut ifra Adigo AS, som holder til i Nordre Follo kommune i Viken. I dag er 11 medarbeidere engasjert i videreutvikling av AX-1.

– Målet de kommende to årene er å skalere opp produksjonen med Norge som primærmarked. Så vil vi utvide til Europa og begynne i Tyskland. Vi vet at vi vil bli bedømt etter hvordan vi følger opp salgene, og må øke i det tempo som passer, sier Brevik.

Kilter vil beholde produksjonen i Norge, og skape verdier og arbeidsplasser her. Bedriften ser også på andre bruksområder for roboten, som å sprøyte nyttige midler på kulturplanten. Det vil gi hver plante individuell behandling og bidra til å utjevne avlinga.

– Hvor mye må kunden betale for en robot?

– Roboten vil bli solgt med supportavtale, og prises så det er fornuftig for begge parter. Anskaffelse og oppfølgingsavtale vil ligge under 1 million kroner, opplyser Brevik.

Rotvekster og salater

– Hvordan startet det hele?

– Det var Kålrotdyrkerforeningen som tok et initiativ overfor Nibio i 2008. Det ble satt opp et prosjekt med Adigo for å gi bonden nye verktøy for ugrasbekjempelse, da flere av de kjemiske midlene ble utilgjengelige. Etter å ha vurdert forskjellig metodikk, konkluderte man med at å gjenkjenne plantene for så å plassere enkeltdråper med sprøytemiddel på ugresset var mest sannsynlig ​å få realisert.

– Det ble produsert en enkel prototyp og gjennomført flere mindre prosjekter mellom 2008 og 2015. Da søkte Adigo om midler fra Innovasjon Norge, og fikk bra støtte til å få det opp på en god plattform. Siden har prosjektet fått midler fra Forskningsrådet, Norsk Landbrukssamvirke og Grofondet, og største bidragsyter har vært EU-programmet Horizon 2020, sier Anders Brevik.

Printer på hjul

Han forteller at siden 2017 er roboten testet ut sammen med Roy og Andre Hasle for å fungere på persille. Han tror den primært egner seg for rotvekster og salater.

– Sprøytedelen bygger på kunstig intelligens med bildegjenkjenning, hvor kameraer tar bilder ned i bakken og avgjør om det er ugras eller nytteplante. Sprøytemoduler med dyser slipper dråper på mikronivå. Det er 210 dyser, og 6 mm mellom hver dråpe som slippes. Middel dryppes bare på ugras, og det muliggjør bruk av nye miljøsikre sprøytemidler. Vi kan si at roboten er en printer på hjul som printer der det er ugras, sier Brevik.

Strøm og bensin

Teknisk sjef Vegard Line i Kilter forklarer at AX-1 er autonom, og går i en hastighet av ca. 2,0 km i timen. Den har elektrisk framdrift, med en ganske liten batteripakke for å holde vekta nede. Dette kombineres med en bensingenerator for å sikre kontinuerlig drift. Det sitter en motor på hvert framhjul.

Roboten konfigureres fra et nettbrett, og ved hjelp av GPS og mobilkommunikasjon jobber roboten av seg selv etter agronomiske parameter som dosering, sikkerhetsmarginer, type nytteplante, hastighet, informasjon om jordet mm som brukeren har justert den til. Tanken er på 55 liter, og i praksis har det vist seg å holde til et jorde på 19 mål.

– Roboten veier 200 kilo og er bygd med mye aluminium for å holde vekta nede. Marktrykket må være lavt av hensyn til risiko fordi den er selvgående. Farten på 2,0 km i timen skal gi presist arbeid, men ved mye ugras avpasser den farten etter arbeidsmengden. Kilter AX-1 leveres med et lastesystem for å frakte den enkelt bak på traktoren fra jorde til jorde, opplyser Vegard Line.

Fort gjort å lære

– Hvordan er det så for en godt voksen bonde å ta i bruk en autonom robot?

– Det er jo ikke som å sveise ei harv som ryker, kommenterer Roy Hasle. Han har overlatt den praktiske bruken til sønnen Andre i starten, men er fast bestemt på å lære å bruke den selv også.

– Roboten er avansert, men styres fra et nettbrett og har ikke vært vanskelig å ta i bruk. Det gikk fort å lære å drifte og styre den. Dessuten er det morsomt, sier Andre Hasle.

Han fyller tanken, legger inn informasjon om jorde og kultur, så gjør roboten jobben. Den kan stoppes og startes fra nettbrettet når som helst, og tilpasser farten etter ugrasmengden. Forutsetningen er at GPS-systemet og kommunikasjon mellom nettbrett og robot fungerer.

Økonomi er vesentlig, men potensial for større avling, spart miljø og ren vare er viktig Roy Hasle

