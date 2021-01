Helmut Claas er død

Annonse

Helmut Claas, mangeårig administrerende direktør og deretter styreleder i aksjonærkomiteen i Claas, døde 5. januar 94 år gammel. Han ble født i 1926 i Harsewinkel, der foreldrene hans ledet et landbruksmaskinfirma med 100 ansatte. Etter studier i Paris, overtok han etter hvert planlegging og etableringen av en Claas-distributør i Frankrike og han ble administrerende direktør i familieselskapet i 1962. Både skurtreskermodellene Dominator og Lexion, snitteren Jaguar og stortraktoren Xerion ble utviklet under ledelse av Helmut Claas. I 2003 lyktes han å ta et viktig skritt ved at Claas overtok traktorvirksomheten fra Renault Agriculture i Frankrike. Helmut Claas har høstet stor annerkjennelse for sitt virke og er blant annet utnevnt til æresdoktor ved universiteter i Ungarn, Storbritannia, Bulgaria og Tyskland.