Har reddet 60 rådyrkillinger med drone

Hvert år dør så mye som 30 til 40 prosent av rådyrkillingene når førsteslåtten tas, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Årsaken er at mor ofte gjemmer ungene sine over lengre perioder mens hun beiter, og slåtteklar eng i nærheten av skog er ofte et populært gjemmested.

Å kveste en rådyrkilling i slåtten er ikke bare brutalt for rådyra, men gir også risiko for forurensning i grovfôret og påfølgende skader på husdyra. Så å oppdage og få fjernet killingen før traktoren kommer er avgjørende for alle parter.

Nye verktøy har gjort det enklere å oppdage killingene i enga. Denne sesongen har Trøgstad Jeger og Fisk testet ut droner med varmesøkende kamera som et hjelpemiddel med stort hell. Så langt har de oppdaget og fått flyttet 60 killinger i Trøgstad og omegn ved hjelp av metoden, forteller Asbjørn Ness til Bondebladet.

– Vi er en gjeng ildsjeler i den lokale jegerforeningen som gjør dette på ideelt grunnlag, og vi synes at det er veldig moro å lykkes, sier Ness.

Starter tidlig

Viltforvalter i Indre Østfold kommune, Pål Sindre Svae er også drone entusiast og med på laget. Han forteller at de benytter en DJI Mavic 2 Enterprise DUAL utstyrt med både termisk kamera og vanlig kamera. Det termiske kameraet er nødvendig for å oppdage om det er dyr i åkeren, mens det andre kameraet brukes til å bekrefte funn

– For å kunne skille rådyrkalvene i fra omgivelsene i graset er det viktig at det ikke er for varmt. Derfor starter vi gjerne søket klokka tre om morran og avbryter når det blir for varm ved sju tida, forteller Svae.

Utstyret er kostbart, men Asbjørn Ness forteller at jegerne har fått god støtte fra det lokale næringslivet.

– Det er mange som ser verdien av arbeidet vårt. Blant annet har Trøgstad Sparebank, Bunnpris og Vom- og Hundemat bidratt til at vi har kunnet finansiere utstyr som kan hjelpe mange mange rådyr og hjortekalver til et videre liv i Trøgstads flotte landskap, forteller Næss.

