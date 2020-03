Har lansert arbeids- formidlingstjeneste

Koronakrisen har ført store deler av den norske befolkningen ut i midlertidig ledighet, samtidig som landbruket står i beit for arbeidskraft etter at grensene har blitt stengt for sesongarbeidere.

Nå har Green House lansert en arbeidsformidlingstjeneste, kalt «Bord til Jord».

– Vi ønsker å bidra til å hjelpe i en vanskelig situasjon, og vi har erfaring med digitale delingstjenester fra tidligere, sier Knut Skinnes.

Fra fôr til folk

Sammen med Jørn Erik Toppe etablerte han Green House i 2018.

De har allerede erfaring med krise. Det første prosjektet til Green House var fôrformidling i tørken.

De lagde en digital formidlingstjeneste der bønder som manglet fôr, og bønder som hadde fôr, kunne registrere seg. I overkant av 2000 bønder registrerte seg, og det ble formidlet over 20 000 rundballer.

Nå vil de formidle arbeidskraft i koronakrisen.

Gratis å registrere seg

– Når en næring mangler arbeidskraft, samtidig som mange står uten jobb, mener Green House at det er mulig å lette litt på utfordringene gjennom å skape en møteplass for arbeidsgivere i landbruket og midlertidige permitterte, forklarer Skinnes.

På nettsiden bordtiljord.no kan bonden legge inn hvilke arbeidsoppgaver han trenger hjelp til, hvor mange personer han trenger, og i hvilken tidsperiode han trenger arbeidskraften.

Den potensielle arbeidstakerne kan legge inn hva de jobber med, hva slags eventuell gårdserfaring eller annen relevant erfaring de har, og hvilken motivasjon de har for å jobbe i landbruket.

– Det koster ingenting å registrere seg. Vi tjener ingenting på dette nå. Nettsiden er satt opp på dugnad for å hjelpe. Hvis behovet vedvarer tar vi gjerne imot støtte til drift av tjenesten, sier Skinnes.

Venter

Nærmere 600 arbeidstakere har lagt seg inn på sida så langt, opplyser han.

Potensielle arbeidsgivere har vært mer tilbakeholdne så langt.

– Det er mange som venter, og som håper på å få inn utenlandsk arbeidskraft. Mange er skeptiske til prisnivået og arbeidsviljen til norsk arbeidskraft. Samtidig har mange vi snakker med et stort behov for arbeidskraft. Vi oppfordrer bøndene til å gå inn på nettsiden og legge inn sine behov, sier Skinnes.

– Verdifull erfaring for kokk

– Nettsiden har blitt utviklet på rekordtid. Om den blir en suksess, avhenger av om folk tar den i bruk, sier Skinnes.

Green House mener siden bør være spesielt interessant for personer som er permitterte restaurant- og hotellansatte. Arbeid på et gårdsbruk kan gi verdifull erfaring for en kokk eller servitør, mener de, og det er derfor de kaller løsningen Bord til Jord.

Green House har vært i kontakt med blant annet Bondelaget, Skogeierforbundet og NHO Reiseliv for å få til et samarbeid.

– I krisetid er samarbeid avgjørende. Vi setter derfor stor pris på at initiativet har blitt tatt godt imot. Samtidig oppfordrer vi myndighetene til å vise fleksibilitet i arbeidet med å skape et rammeverk som opprettholder landbruket, også i en vanskelig situasjon, sier Knut Skinnes.