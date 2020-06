Håper på påbud om belte i traktor

Halle Arnes jobber med HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), og har jobbet i flere år med bruk av belte i traktor. Arbeidstilsynet opplyste i forrige uke til Nationen at et påbud om bruk av setebelte etter all sannsynlighet vil gjelde fra 1. juli.

– Alle som har kjørt en del traktor, vet at en traktor med forlaster er konstruert som en trehjulssykkel. Du har to hjul foran, men bare et tyngdepunkt der. Alle som har drevet med frontlaster har vel en eller annen gang vært nær ved å velte. Er du da løs i traktoren, risikerer du å bli kasta ut av traktoren, og få traktoren over deg. Har du belte på deg, blir du inne i traktoren, sier Arnes.

Påbudet venter på at Arbeids- og sosialdepartementet skal vedta det.

Mange bruker ikke

I 2018 gjennomførte Arbeidstilsynet en spørreundersøkelse blant 1000 bønder. 43 prosent sa de aldri bruker belte i traktor.

– Vi har jobbet forebyggende i veldig mange år. Vi er rundt på gårdene som rådgivere, samtidig som vi er med på mange bondemøter, sier Arnes.

Påbudet vil gjelde både ved kjøring på vei og på jorder, men HMS-rådgiveren mener det vil være noen få unntak.

– Det vet jeg ikke sikkert, men det gjelder for eksempel om du kjører veldig sakte, sier han.

Blandede reaksjoner

Arnes forteller at han har fått blandede reaksjoner fra landbruket.

– Jeg har snakket med mange, også en del som ikke var veldig fornøyd. Andre sier det var på tide, sier han.

– Min respekt for det gode bondevettet stort. Det er ikke alle som tar på beltet når han skal flytte bilen fem meter heller. Det som ligger bak er at bonden tar en risikovurdering når han starter arbeidet med traktoren. Det gjør han, selv om folk ikke er vant til å kalle det risikovurdering, legger han til.

Sammenligner med lastebil

Det er 45 år siden sikkerhetsbelte ble påbudt i personbil. For lastebil kom kravet formelt i 1998, og ifølge Statens vegvesen økte bruken i lastebil fra cirka 50 prosent i 2009 til 86 prosent i 2015.

– Jeg synes det er enklere å sammenligne med lastebilnæringa. For noen år siden var det ansett som unødvendig å bruke beltet, det var ansett som litt pinglete. I dag tror jeg du skal lete veldig lenge før du finner noen som kjører lastebil uten å bruke belte, sier Arnes

