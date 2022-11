Hans Jørgen Olsen Røren skal lede Vestfold-bøndene

Det var god stemning og høyt engasjement på det siste ledermøte for tillitsvalgte. Møtet var på Park hotell i Sandefjord, skriver Vestfold Bondelag.

– Vi starter med et helt nytt styre med store ambisjoner og med svært krevende oppgaver. Vi skal være til stede for våre medlemmer og følge opp mål nr. 1 på arbeidsplanen: økte inntekter og bedre rammevilkår, sier den nyvalgte lederen i Vestfold Bondelag

At fylkeslaga skal deles, har vært kjent siden årsmøtet i mars i år.

Aslak Snarteland innledet møtet med å melde at Vestfold og Telemark Bondelag bare er 1,5 år gammel, og eldre skal vi ikke bli.

– Det er med en rar følelse jeg står her i dag og tenker på at i morgen er dette kapitelet over. Det har vært utrolig mange flotte opplevelser. Vi har lært mye av å være et sammenslått lag, og fått større forståelse for hverandre. Det skal vi ta med oss videre, sa Snarteland.

– Vi har bestemt oss for å skille lag før fylket skal deles, det gjør vi helt bevisst, da kan vi konsentrere oss om våre egne fylker i arbeidet framover, la han til.

Hans Jørgen Olsen Røren får med seg det flere fra det gamle styret, i tillegg ble Karin Langås, Thomas Pettersen (styremedlemmer) og Kjell Erik Strand (vara) valgt inn.

