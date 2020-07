Hannbjørn felt i Tynset

Søndag ble det gitt tillatelse til felling av bjørnen, som samme dag hadde skadet to tikker i Klettdalen i Tolga. Fylkesmannen ga muntlig tillatelse til skadefelling.

– Fellingsforsøket ble igangsatt etter en bjørneobservasjon varslet langs veien til Spekedalen litt før klokka 12.00, og etter kjapp mobilisering og sporing med hund lyktes vi altså å ta ut skadegjøreren som hadde tatt sau i området herfra og nordover på grensa mellom Tynset og Tolga de siste dagene, skriver rådgiver i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset, i en epost.

Det var en hannbjørn på rundt 2,5 år som ble skutt. Heggset mener bruken av hund har vist seg å være svært effektivt i jakt på bjørn. Ved bjørnefelling er det ikke tillatt å slippe hunden løs.

– Vi i fellingslaget og fra kommunal landbruks-/miljøforvaltning ønsker å trekke fram at hund igjen viser seg å være et godt, effektivt og samfunnsbesparende verktøy i felling av rovdyr. Vi har over flere år sett at hunder trent på bjørn fungerer, og gjennom 2019 og hittil i år har det ved flere anledning vært gjennomført effektive fellinger av ulv med bruk av løs, på drevet halsende hunder, skriver han.

– Etter at både vi og andre fellingslag, samt svenskene, nå har demonstrert at bruk av hunder fungerer effektivt og godt på ulv, forventer vi at vi i dialogen mot Miljødirektoratet og SNO nå kan få økte muligheter til å trene opp hunder til slik bruk, skriver Ole Sylte Heggset.