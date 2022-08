Hanen skal kåre Norges beste gårdsbutikk

Konkurransen Norges beste gårdsbutikk skal bidra til å løfte kvaliteten på opplevelsen og lønnsomheten til norske gårdsutsalg og lokale utsalg, skriver Hanen.

Organisasjonen skal premiere dem som ønsker å utvikle og satse på sin gårdsbutikk, med et selgende vareutvalg, eksponering og gjerne med foredling i form av matservering.

Mulig å nominere flere

Butikken skal i hovedsak tilby lokalforedlet mat og drikke, enten servert på menyen eller solgt som produkt. Lokale håndverksprodukter kan også inngå. Det er mulig å nominere flere kandidater, men bare den samme bedriften én gang.

De tre som har flest nominasjoner går videre til finalen hvor de blir vurdert av en uavhengig jury bestående av kompetansen innenfor salg, reiseliv og landbruk:

Cecilie Louise Berg, frilans mat- og reisejournalist, Kari Hasselknippe, konseptutvikler, Kyrre Romuld, faglig leder ved Norsk reiselivsfagkole på Geilo og Kari Marte Sjøvik, rådgiver for lokalmat og reiseliv i Norges Bondelag

Vinner får 10 000 kroner i premie i tillegg til promotering og synliggjøring i medier.

Louise Gjør til topps i 2021

Louise Gjør fra Fredheim gårdsutsalg stakk av med seieren i konkurransen Norges beste gårdsbutikk 2021.

Juryen la spesielt vekt på at Gjør hadde et rikt utvalg av egenproduserte produkter og at hun utviklet egne merkevarer. Gårdsutsalget er innholdsrikt og innbydende.