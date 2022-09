– Hadde jeg visst hva jeg gikk til, hadde jeg ikke stilt opp

Landbruket har store forventninger til rapporten fra Grytten-utvalget og hva den vil bety for de økonomiske forholdene i næringa.

Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket ble nedsatt av Solberg-regjeringen i 2021, og skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalget skulle opprinnelig levere sin innstilling som NOU innen 1. juli 2022, men har fått ny frist til 1. oktober 2022.

Utvalget ledes av Ola Honningdal Grytten som er professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole. I en rykende fersk podkast fra Norges Bondelag, forteller Grytten at arbeidet i utvalget er hektisk, men at han tror de skal komme i mål innen fristen.

I podkasten forteller NHH-professoren at det har vært en vanskelig oppgave der man må ta hensyn til mange bindinger.

– Det har vært både komplisert og empirisk krevende, sier Grytten.

Utover å beregne bondens inntekt og krav til avkastning på egenkapital, skal ekspertutvalget også vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser av eventuelle forslag de kommer opp med, og hva dette kan bety både for næringa og for norsk økonomi.

– Det er veldig mye å ta hensyn til. Og mye vanskeligere enn hva jeg hadde trodd. Hadde jeg egentlig visst hva jeg gikk til hadde jeg ikke stilt opp, sier en lattermild Ola Grytten i intervjuet med Norges Bondelag.

