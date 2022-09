Gulost mest populært i matpakken på ungdomsskolen

Det mest populære pålegget er gulost, nesten 60 prosent av matpakkene i ungdomsskolen inneholder den tradisjonelle gulosten.

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontorene i landbruket viser at vanlig mat fortsatt er bra nok – også når det gjelder matpakkene til landets ungdomsskoleelever.

Grovt brød med gulost

Grove brødskiver, gulost, kjøttpålegg og frukt og bær er det vanligste innholdet i matpakkene som ungdommene har med hjemmefra.

– Ungdommene velger nok gulost i matpakken først og fremst fordi de synes det er skikkelig godt, og da er det jo en bonus at det også er sunt og næringsrikt. Mager ost er en god kilde til blant annet kalsium, proteiner og B-vitaminer. Dessuten tåler de fleste ungdommer dette pålegget godt siden gulosten er naturlig laktosefri, sier ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Mat kjøpt ute er mindre sunn

1 av 3 elever handler av og til lunsjen sin i butikk, kiosk eller gatekjøkken. Maten som kjøpes er imidlertid ikke like sunn. 57 prosent av de som handler lunsj utenfor skolens område sier de kjøper boller, kjeks, kaker og liknende, og 33 prosent svarer sjokolade, godteri og annet snacks.

Ernæringsrådgiveren i Melk.no er tydelig på at den vanlige matpakken med grovbrød, magert og proteinrikt pålegg, frukt og grønt og med melk til er sunn, og bør være førstevalget for ungdommen.

Glemminge Arnesen har en klar oppfordring til foreldre:

–Denne undersøkelsen viser at foreldre gjør en god jobb når de sender med sunne matpakker til barna sine på ungdomsskolen. Nå som høsten står for tur er det kanskje lurt å ta en ekstra runde med ungdommene og snakke med dem om at det er viktig å velge variert og næringsrik mat fremfor boller og sjokolade når de handler lunsj i butikken, sier hun.