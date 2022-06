Grytten-utvalget utsatt i tre måneder

Ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket, det såkalte Grytten-utvalget, har fått utsatt frist for levering av sin rapport, skriver landbruksdepartementet på sine sider.

– Utvalget har bedt om å få bruke noe mer tid, og det har jeg sagt ja til. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, og det er viktig at ekspertutvalget får tid nok til å levere en god faglig utredning, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i pressemeldingen.

Grytten-utvalget er et faglig utvalg, og resultatet av deres arbeid må ut på høring når de er ferdig. Det varierer hvor lang tid en høring tar, men det er ikke unormalt at det tar tre måneder. Når høringen er ferdig, må det sendes en sak til Stortinget. Utsettelsen betyr dermed at det er usikkert om Grytten-utvalgets arbeid vil ligge til grunn for budsjettnemndas arbeid til neste års jordbruksoppgjør.

– Det synes jeg er uheldig, men det må ikke brukes til å skyve inntektsmålsettingen. Det er det som er viktig for bønder, sier Sigrid Hjørnegård er generalsekretær i Norges Bondelag.

Hun er krystallklar på at denne utsettelsen ikke kan være noen unskyldning for hverken regjering eller Storting til å ikke levere på løftene om inntektsutjamning mellom bønder og andre grupper.

– Nei, det må det ikke bli. Stortinget kan vedta en inntektsmålseting og behandle Gtytten-utvalget før neste års jordbruksoppgjør, sier Hjørnegård.