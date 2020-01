Grensehandelen kan nå 30 milliarder i 2030

Det viser en ny prognose fra Virke.

− Fra 2008 har veksten i grensehandelen vært nesten dobbelt så sterk som veksten i norsk dagligvarehandel. Dette sender norske arbeidsplasser og verdiskapningen rett over grensen. Tall fra SSB viser at en betydelig del av handlekurven i utlandet er fylt med brus, mineralvann, alkohol, snus, tobakk og søtsaker. Hamstring på grensehandel går ut over folkehelsen, sier direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare i en pressemelding.

Norske særavgifter

Prisforskjellene pekes på som den viktigste årsaken til grensehandelen.

Norske særavgifter kan forklare mellom 28 og 33 prosent av prisforskjellene mellom matvarer i Norge og Sverige, ifølge en analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

− Prisforskjellene er den viktigste årsaken til at nordmenn grensehandler. Vi ser at grensehandelen øker enormt, til tross for at matvareprisene drar ned prisveksten i Norge. Nå må politikerne ta tak i særavgiftene. Grensehandelen, og matprisene, er langt på vei politisk styrt, sier Størksen.

350-kronersgrensen

Å fjerne grensa for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner, har vært Virkes kampsak nummer én over flere år.

350-kronersgrensen ble fjernet 1. januar 2020 for næringsmidler og 1. april blir den borte for andre varer.

Regjeringen har økt avgiften på alle typer tobakksvarer med 1,9 prosent fra 2020. Regjeringen har også økt avgiften på sjokolade- og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer i 2020.