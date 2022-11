Grensehandelen fortsetter å øke

Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert 25.11.22 viser at nordmenn grensehandlet for 3,3 milliarder kroner på 1,8 millioner dagsturer over grensen i tredje kvartal 2022.

Dette er en vekst på 1 milliard kroner og 500 000 dagsturer enn forrige kvartal, skriver NHO i en pressemelding.

– Grensehandelen nærmer seg nå 2019-nivå uten at regjeringen griper tak i situasjonen. Regjeringen burde være opptatt av å hindre at arbeidsplasser og verdiskaping forsvinner ut av landet på denne måten, sier Brubakk.

Må komme tiltak

Direktøren i NHO Mat og drikke mener regjeringen snarest må følge opp forpliktelsen fra Hurdalserklæringen og sette ned et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak.

Prisforskjeller mellom Norge og andre land er den viktigste driveren av grensehandel, og det er spesielt varer med særnorske, høye avgifter som drar grensehandelen oppover. Perioden med stengte grenser under pandemien ga ny kunnskap om hvor omfattende grensehandelen faktisk er.

Brubakk sier at dette er hylleklar informasjon som må utredes og analyseres, og så brukes til å iverksette politikk:

– NHO Mat og Drikke og partene i grensehandelsalliansen står klare til å bidra i arbeidet med å redusere grensehandelen, og hente verdiskaping og arbeidsplasser tilbake til Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har selv bedt partene i alliansen om å bidra i arbeidet med en utredning. Ansvaret ligger nå på regjeringen om å raskt sette i gang utredningsarbeidet for å kartlegge årsakene til, og foreslå tiltak som reduserer grensehandelen, sier Brubakk.

Kort kjøretur for mange

45 prosent av Norges befolkning bor mindre enn to timers kjøretur fra svenskegrensen. Det er enkelt for mange nordmenn er å ta turen over grensen for å handle dagligvarer.

Det får konsekvenser for omsetning og arbeidsplasser på norsk side. Dette blir bekreftet av forskning fra Norges Handelshøyskole som viser at effekten er størst for typisk grensehandelsvarer med høye særavgifter.

Arbeidsplasser forsvinner

– Gjennom pandemien ble det skapt nye arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke, spesielt langs grensen mot Sverige. Dette har stor betydning for lokalsamfunn over hele landet. Disse arbeidsplassene står nå i fare for å forsvinne fordi regjeringen somler. I en tid med økende priser, renter og levekostnader er tiltak for å holde omsetning, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge bra for den enkelte, for bedriften og for samfunnet, sier Brubakk.